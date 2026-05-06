Эрдоган вывел новое оружие — Турция раскрыла ракету дальностью 6000 км

Министр обороны Турции Яшар Гюлер назвал Yildirimhan первой в стране гиперзвуковой ракетой на жидком топливе с самой большой дальностью действия среди турецких разработок. При этом он подчеркнул, что Анкара рассчитывает использовать вооружение только как средство сдерживания.