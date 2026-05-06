Эрдоган вывел новое оружие — Турция раскрыла ракету дальностью 6000 км

Турция впервые представила межконтинентальную гиперзвуковую баллистическую ракету Yildirimhan. Презентация прошла на оборонной выставке SAHA EXPO 2026 в Стамбуле.

В Минобороны Турции заявили, что ракета способна преодолевать до 6 тысяч километров. Заявленная скорость составляет от 9 до 25 махов. Разработка оснащена четырьмя двигателями и использует топливо на основе тетраксида диазота.

По данным турецкой стороны, Yildirimhan может нести боеголовку массой до трех тонн. В Анкаре считают, что появление такой ракеты способно изменить глобальный баланс сил.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер назвал Yildirimhan первой в стране гиперзвуковой ракетой на жидком топливе с самой большой дальностью действия среди турецких разработок. При этом он подчеркнул, что Анкара рассчитывает использовать вооружение только как средство сдерживания.

В турецком военном ведомстве уточнили, что ракета пока не проходила испытаний. Тестовые запуски планируется начать в ближайшее время.

На выставке также представили другие образцы вооружения. Среди них — модернизированная гиперзвуковая ракета Tayfun Block-4, скорость которой, по данным разработчика Roketsan, увеличили до 10 махов. Ее дальность оценивается примерно в 1000 километров.

Кроме того, Турция показала лазерную систему ALKA-KAPLAN для борьбы с беспилотниками и барражирующими боеприпасами. Утверждается, что система способна одновременно отслеживать до 100 целей.

Отдельно на SAHA EXPO 2026 представили новую колесную бронированную машину PARS ALPHA с дистанционно управляемой башней TEBER-II 30/40.

На фоне демонстрации новых вооружений ранее глава МИД Турции Хакан Фидан допускал, что в случае распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке Анкаре также придется заняться разработкой стратегических вооружений.

