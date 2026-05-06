Месть стражей: ответ за атаки Ирана прогремел прямо у Белого дома

Политолог Перенджиев связал перестрелку у Белого дома с тестированием системы безопасности Белого дома. По его мнению, настоящее покушение готовят не внешние силы, а противники внутри страны, недовольные ухудшением обстановки.

Источник: Аргументы и факты

Покушение на власти США могут готовить не сторонние силы из Ирана, Украины или Европы, а оппозиция внутри страны, недовольная ухудшением обстановки и провалом на Ближнем Востоке. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

В центре Вашингтона, всего в нескольких улицах от Белого дома, произошла стрельба. Один человек был застрелен сотрудниками правоохранительных органов в тот самый момент, когда неподалеку президент США Дональд Трамп выступал с речью о встрече с лидерами малого бизнеса.

«Постоянно прощупывается система безопасности. Начиная с того отеля Washington Hilton, где фактически шло тестирование охраны. Эта недавняя стрельба на улице, неподалеку от места выступления Трампа, — из той же серии. Это как раз серьезные звоночки», — сказал Перенджиев.

Политолог считает, что попытки прорваться к президенту и чиновникам Белого дома не прекращаются. «Всё время противники ведут поиск, как прорваться. И вполне возможно, что доберутся. Такой вариант не исключен», — добавил он.

По словам эксперта, властям США стоит пересмотреть свои приоритеты и сконцентрироваться на том, что происходит под носом, а не на международной арене.

«Давно бы им заняться не войнами где-то там, а разобраться со своей личной безопасностью и внутренней обстановкой», — заявил политолог.

Перенджиев уверен, что корень зла следует искать исключительно внутри США, а не в Европе, Украине или Иране.

«Это угроза от внутренних сил. Противники видят, что обстановка в Америке становится всё хуже и хуже, причем как социально-политическая, так и международная. Все разговоры о величии срабатывают с точностью до наоборот», — резюмировал политолог.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
