Месть стражей: ответ за атаки Ирана прогремел прямо у Белого дома

Покушение на власти США могут готовить не сторонние силы из Ирана, Украины или Европы, а оппозиция внутри страны, недовольная ухудшением обстановки и провалом на Ближнем Востоке. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
В центре Вашингтона, всего в нескольких улицах от Белого дома, произошла стрельба. Один человек был застрелен сотрудниками правоохранительных органов в тот самый момент, когда неподалеку президент США Дональд Трамп выступал с речью о встрече с лидерами малого бизнеса.
«Постоянно прощупывается система безопасности. Начиная с того отеля Washington Hilton, где фактически шло тестирование охраны. Эта недавняя стрельба на улице, неподалеку от места выступления Трампа, — из той же серии. Это как раз серьезные звоночки», — сказал Перенджиев.
Политолог считает, что попытки прорваться к президенту и чиновникам Белого дома не прекращаются. «Всё время противники ведут поиск, как прорваться. И вполне возможно, что доберутся. Такой вариант не исключен», — добавил он.
По словам эксперта, властям США стоит пересмотреть свои приоритеты и сконцентрироваться на том, что происходит под носом, а не на международной арене.
«Давно бы им заняться не войнами где-то там, а разобраться со своей личной безопасностью и внутренней обстановкой», — заявил политолог.
Перенджиев уверен, что корень зла следует искать исключительно внутри США, а не в Европе, Украине или Иране.
«Это угроза от внутренних сил. Противники видят, что обстановка в Америке становится всё хуже и хуже, причем как социально-политическая, так и международная. Все разговоры о величии срабатывают с точностью до наоборот», — резюмировал политолог.