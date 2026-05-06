Депутат Судзуки: Япония проверяет фирму, работающую с Киевом в сфере БПЛА

Японские власти проверяют частную компанию, которая сотрудничает с Украиной в сфере БПЛА.
Об этом РИА Новости сказал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
«Японское правительство в настоящее время изучает деятельность этой частной компании», — сообщил он.
Ранее Судзуки заявил, что власти Японии не сотрудничают с украинским руководством в сфере беспилотных систем.
В конце февраля сообщалось, что Владимир Зеленский выразил надежду на развитие оборонного сотрудничества с Японией.
Японское агентство Kyodo писало, что власти Японии обдумывают возможность приобретения украинских беспилотников для постановки их на вооружение сил самообороны.
