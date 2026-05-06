ВВП Украины за квартал упал на 0,7%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по состоянию на конец первого квартала сократился на 0,7% в сравнении с началом текущего года.
По информации украинского госстата, падение составило 0,5% в сравнении с тем же кварталом предыдущего года.
В конце апреля Нацбанк Украины ухудшил прогноз по росту ВВП на 0,5 п.п. и почти на 2 п.п. — прогноз по инфляции на конец 2026 года.
Постпред Украины при ООН Андрей Мельник между тем потребовал от Европы военной помощи на уровне 1% ВВП.
