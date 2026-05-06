Сальдо заявил о тяжёлой обстановке в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ему поступают сведения о тяжёлой обстановке в находящемся под контролем ВСУ городе Херсоне.
«Люди говорят о давлении со стороны украинских силовиков, мобилизационных облавах, размещении военных рядом с гражданской инфраструктурой, страхе и усталости», — цитирует его РИА Новости.
Глава региона добавил, что часть информации идёт по закрытым каналам, поэтому детали раскрывать нельзя.
Ранее сообщалось, что ВСУ наводнили Херсон пунктами управления дронами.
Также Сальдо заявлял, что в Херсоне ТЦК ловят мужчин как животных, но западные СМИ этого не замечают.