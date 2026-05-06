Главная ошибка Елизаветы — дворец сам открыл двери таблоидам

Королева Елизавета II долгое время сожалела о решении допустить телекамеры в частную жизнь британской монархии. Именно этот шаг многие считают моментом, после которого королевская семья превратилась в постоянный объект внимания таблоидов и культуры знаменитостей.
Об этом говорится в документальном фильме «Королева Елизавета II: её история, наш век», посвященном ключевым событиям её правления. Одной из центральных тем картины стало одобрение Елизаветой телевизионного проекта, который впервые показал жизнь королевского двора изнутри. Камерам предоставили доступ к повседневной жизни семьи и работе дворца.
По словам источника, знакомого с историей британской монархии, это решение до сих пор считается одним из самых спорных за годы правления Елизаветы II и воспринимается как её «самое большое сожаление».
Собеседник отметил, что проект помог сделать монархию более понятной для общества в важный период, однако одновременно создал ожидание постоянной открытости, которое в дальнейшем привело к серьезным последствиям для королевской семьи.