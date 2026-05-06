Новые способы для безопасной сдачи в плен украинских военных прорабатывают в ДНР.
Об этом заявил ТАСС глава республики Денис Пушилин.
«Чтобы были алгоритмы — мы над этим прямо работаем — перехода для сдачи в плен без каких-либо там последствий», — сказал он.
Ранее ВСУ уничтожили девять из 12 украинских солдат при попытке сдаться в плен в районе Петропавловки Харьковской области, троих оставшихся удалось вывести в безопасное место.
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.