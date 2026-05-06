Россиян предупредили о мошеннических схемах с арендой жилья на майские праздники

«Главное правило — никаких предоплат без личной встречи. Настоящий арендодатель никогда не потребует перевести деньги до того, как вы увидите квартиру или дом своими глазами и подпишете договор. Если объявление слишком привлекательное — идеальное жильё по подозрительно низкой цене, — это почти всегда ловушка. Мошенники заманивают именно выгодой, на которую сложно не клюнуть. Площадки объявлений имеют встроенные чаты и системы защиты. Когда вас просят “написать в Telegram для уточнения деталей”, это верный признак того, что что-то не так», — добавил он.