Россиян предупредили о мошеннических схемах с арендой жилья на майские праздники

Аренда жилья на майские праздники — это зона повышенного риска, и дело здесь не только в высоком спросе, но и в самой психологии подготовки к отдыху. Человек расслаблен, он ждёт праздника, хочет поскорее решить все вопросы с жильём и закрыть эту задачу. Именно в этом состоянии его ловят мошенники.
Об этом рассказал в беседе с RT Алексей Двилянский, кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА.
«Злоумышленники размещают на популярных платформах объявления о сдаче дач, квартир и домов по привлекательным, часто заметно заниженным ценам. Фотографии они воруют из реальных объявлений на других сайтах, создавая иллюзию качественного и недорогого жилья», — пояснил он.
Далее мошенники «уводят» пользователя с этой площадки и просят предоплату для «бронирования» или «чтобы снять объявление с публикации», предупредил аналитик.
«Для подтверждения бронирования жертве могут прислать фишинговую ссылку на сайт, визуально копирующий известные сервисы бронирования, или попросить перевести деньги напрямую на карту физического лица. После получения денег мошенники исчезают: не отвечают на звонки и сообщения, а к заветному отдыху человека ждёт только потерянная сумма и испорченное настроение», — добавил он.
Особенно часто такие схемы встречаются в комментариях к популярным туристическим каналам и в специально созданных фейковых чатах, где аферисты могут представляться «опытными путешественниками» или «гидами», предлагая совместные поездки и предложения по аренде, подчеркнул собеседник RT.
«Главное правило — никаких предоплат без личной встречи. Настоящий арендодатель никогда не потребует перевести деньги до того, как вы увидите квартиру или дом своими глазами и подпишете договор. Если объявление слишком привлекательное — идеальное жильё по подозрительно низкой цене, — это почти всегда ловушка. Мошенники заманивают именно выгодой, на которую сложно не клюнуть. Площадки объявлений имеют встроенные чаты и системы защиты. Когда вас просят “написать в Telegram для уточнения деталей”, это верный признак того, что что-то не так», — добавил он.
Аналитик посоветовал проверять жильё через официальные сервисы, где есть история объявлений и арендодателей.
«Используйте обратный поиск фотографий: если одно и то же фото висит в объявлениях в разных городах, это мошенники. Главное — доверяйте интуиции. Если схема кажется странной, цена слишком низкой или продавец слишком навязчивым, лучше отказаться от сделки», — заключил специалист.
