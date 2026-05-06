Выборы в парламент Гагаузии, запланированные на 21 июня, отменены

Ранее сообщалось, что в Дании уже больше месяца не могут сформировать новое правительство после мартовских выборов. Голосование прошло 24 марта, явка составила 84% — это самый низкий показатель с 1990 года. Социал-демократы победили с 21,8% голосов, но ни один из кандидатов в премьеры не набрал достаточно поддержки для создания правительства.