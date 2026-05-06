Посольство Китая в Лондоне выступило против антироссийских санкций

Дипмиссия Китая назвала недопустимым вмешательство в отношения Москвы и Пекина.

Источник: © РИА Новости

ПЕКИН, 6 мая — РИА Новости. Сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями не должно подвергаться вмешательству, заявили в посольстве КНР в Великобритании, комментируя новые антироссийские санкции Лондона, которые затронули китайские организации.

На сайте дипмиссии указано, что ранее правительство Великобритании объявило о введении санкций против ряда организаций и частных лиц из нескольких стран. В санкционные список оказались включены две китайские организации.

«Китай решительно выступает против односторонних санкций Великобритании, которые не имеют оснований в международном праве и наносят ущерб правам и интересам китайских предприятий. Пекин в связи с этим сделал Великобритании строгое представление», — говорится в заявлении дипмиссии.

Отмечается, что Китай по вопросу украинского кризиса придерживается объективной и беспристрастной позиции, всегда был привержен содействию мирным переговорам.

«Нормальные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями не должны подвергаться вмешательству или влиянию», — указано в заявлении.