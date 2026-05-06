«Тревожные новости»: в США запаниковали после решения Трампа по Ирану

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Спонтанное начало и завершение «Проекта Свобода», провозглашенного президентом США Дональдом Трампом, свидетельствует о потери Вашингтоном всякой цели в конфликте с Ираном, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
«Еще более тревожные новости из Белого дома: не успело пройти и 48 часов, как президент Трамп завершил так называемый “Проект Свобода”, объявив его успешным, хотя очевидно, что никакого успеха нет. Поддерживая блокаду в силе, он гарантирует, что переговоров с другой стороной не будет. А заявления, будто переговоры с Ираном идут, прямо опровергаются словами иранцев», — признался военный.
По его словам, такое развитие ситуации ставит Соединенные Штаты в очень уязвимое положение, нанося им огромный урон.
«Это просто еще одно доказательство того, что администрация барахтается, отчаянно ища любое решение, но без какой-либо цели — даже не зная, чего именно они ищут. Мы остаемся в очень опасной ситуации, поскольку каждый день, пока пролив закрыт, экономический ущерб нашей стране нарастает», — подытожил Дэвис.
В воскресенье хозяин Белого дома заявил, что страны со всего мира якобы попросили США освободить заблокированные в Ормузе корабли, поэтому он объявил о начале операции «Свобода». По данным Axios, американский флот должен находиться «в непосредственной близости» от коммерческих судов на случай «атак» со стороны иранских военных. Также Штаты намерены предоставлять морякам информацию о безопасных маршрутах прохода.
Уже сегодня Трамп сообщил о приостановке миссии, подчеркнув, что блокада пролива остается в полной силе.
Глава комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента ИРИ Эбрахим Азизи предупредил, что любое вмешательство в режим судоходства через пролив станет нарушением перемирия.