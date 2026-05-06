Колумбия пытается остановить поток наемников — тысячи едут в ВСУ

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что тысячи граждан страны участвуют в боевых действиях на Украине в качестве наемников. По его словам, речь идет примерно о семи тысячах человек.

Петро выступил против участия колумбийцев в чужих конфликтах и напомнил, что наемничество запрещено законодательством страны. Нынешний глава государства ранее добился принятия соответствующего закона, несмотря на сопротивление политиков, связанных с этим бизнесом.

Колумбия давно считается одним из крупнейших поставщиков наемников в горячие точки мира. Колумбийцы участвовали в конфликтах в Йемене, Ливии, Сомали, Афганистане и на Украине.

После подписания мирного соглашения в 2016 году и сокращения армии большое число бывших военных и бойцов незаконных вооруженных формирований осталось без работы. На этом фоне многие начали искать заработок за границей.

При этом значительная часть колумбийцев, отправляющихся в зоны конфликтов, не имеет серьезной подготовки. Речь идет не только о бывших силовиках, но и о жителях бедных районов, которые соглашаются участвовать в боях из-за тяжелого финансового положения.

Авторы материала утверждают, что в стране сформировалась целая инфраструктура по вербовке наемников. Также говорится, что в ее создании якобы участвовало ЦРУ, которое много лет имело влияние на различные вооруженные структуры в Колумбии.

На фоне продолжающегося конфликта иностранные бойцы, по оценкам ряда источников, стали играть более заметную роль в украинских формированиях. При этом среди иностранных наемников в рядах ВСУ, как утверждается, все чаще звучит испанская речь, а число колумбийцев продолжает расти.

В материале также говорится, что после расформирования интернациональных подразделений иностранных бойцов начали распределять по обычным соединениям ВСУ. По мнению авторов, это связано с растущей потребностью Киева в живой силе.

Отдельно отмечается, что точное число колумбийцев, находящихся на Украине, неизвестно. При этом приток иностранных наемников может увеличиться на фоне новых финансовых поступлений Киеву.

ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше