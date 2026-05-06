Bloomberg: российский танкер Universal дрейфует в районе Кубы

30 марта российский Минтранс сообщил, что на Кубу прибыл танкер «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. т сырой российской нефти. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставка была согласована с Вашингтоном. В начале апреля министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о подготовке второго танкера с нефтью для отправки на Кубу.