Скандал в ЕС: раскрыты тайные разговоры политиков о Путине и РФ

Европейские политики пытаются надавить на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и тайно узнать подробности о его встречах с президентом России Владимиром Путиным, сообщил aif.ru политолог Александр Асафов.
В Брюсселе сложилась абсурдная ситуация: на публике европейские лидеры наперебой критикуют любого, кто осмеливается разговаривать с Москвой, а за закрытыми дверями — и даже в уборных — с жадностью выпытывают детали этих бесед.
Разговоры за закрытыми дверями.
Фицо заявил, что европейские политики критикуют его встречи с Путиным, однако в туалетах Брюсселя спрашивают, что сказал российский президент.
Премьер Словакии возмутился из-за этих тайных вопросов и предложил политикам ЕС самим пойти и пообщаться с российским лидером. Такое откровенное заявление прозвучало во время его общения со студентами в городе Ружомберок.
«Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал», — рассказал он.
Ироничная и одновременно тревожная деталь: разговоры ведутся именно в туалетных комнатах. Не в кабинетах, не на официальных приёмах, не за закрытыми дверями посольств. А там, где любой дипломатический протокол запрещает даже простое приветствие. Но европейским чиновникам уже не до этикета — им жизненно необходимо узнать, что Путин говорит Фицо.
Двоемыслие по-европейски: на словах одно, на деле — другое.
Асафов отметил, что нынешняя ситуация в европейской политике давно перестала быть политикой в классическом смысле этого слова. Публичная риторика и реальные интересы чиновников разошлись настолько далеко, что они вынуждены договариваться в буквальном смысле под покровом ночи и за закрытыми дверями уборных.
«То, что в Европе сейчас называют политикой и дипломатией, уже довольно давно не политика и не дипломатия. Ведутся дискуссии, когда произошел перелом, но точно понятно, что пространство человеческого взаимодействия изменилось. Здесь наблюдается попытка надавить на Фицо, узнать, что же происходит за фасадом официальных решений. Поэтому это происходит в такой довольно непротокольной форме. Можно вспомнить описанное Джорджем Оруэллом двоемыслие, когда на словах одно, а хочется узнать на самом деле, что же там происходит, о чем там говорят», — пояснил эксперт.
Европа расколота. С одной стороны — официальная линия Брюсселя: никаких контактов с Путиным, полная изоляция России, поддержка Украины любой ценой. С другой — элементарный прагматизм: европейские лидеры прекрасно понимают, что без диалога с Москвой невозможно решить ни вопросы безопасности, ни экономические проблемы.
Их тактика разваливается, цены на энергию бьют рекорды, а собственные граждане всё чаще выходят на протесты. Им позарез нужно знать — о чём говорит Путин, какие у него планы, можно ли с ним договариваться. Но вслух они этого никогда не признают. Поэтому и приходится шептаться в туалетах.
Кто мог задавать вопросы: от Макрона до Мерца.
Говоря о том, кто из европейских политиков мог подобным образом узнавать детали встречи с Путиным у Фицо, Асафов ответил однозначно: это мог быть кто угодно. Воспитанные на антироссийской риторике, европейские лидеры на поверку оказались самыми заинтересованными слушателями любых новостей из Кремля.
«Это мог быть кто угодно из европейских лидеров, потому что они все находятся в одинаковой неопределенности и на словах декларируют одно, а на деле их беспокоит совершенно другое. Они пытаются в этом разобраться. Причем это могут быть не только периферийные страны Евросоюза, то есть речь может идти о президенте Франции Эммануэле Макроне или канцлере Германии Фридрихе Мерце», — добавил политолог.
Эксперт по этикету: воспитанные люди в туалетах не разговаривают.
Европейские политики, которые в туалете спрашивают у премьер-министра Словакии о его встречах с Путиным, показывают низкий уровень своей культуры, сообщила aif.ru эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева. Даже если отбросить политику, остаётся элементарная гигиена и этикет.
«Это говорит о низком уровне культуры тех людей, которые себе это позволяют. Но есть и другая версия. Вполне возможно, речь Фицо неверно перевели. Вероятно, он сказал, что его спрашивают о разговорах с Путиным в кулуарах, строго говоря, не в прямом смысле разговоры ведутся в туалетной комнате. Воспитанные люди в принципе в туалетных комнатах не разговаривают. Максимум они могут кивнуть друг другу, если они знакомы, и разойтись. Поэтому вряд ли эту фразу стоит воспринимать буквально», — подчеркнула эксперт.
Возможно, Фицо всё же утрирует. Но сам факт того, что он выбрал такую метафору, говорит о многом. Он хочет показать европейским чиновникам всю меру их лицемерия. Они готовы опуститься до разговоров в уборной, лишь бы получить информацию, которую сами боятся добывать открыто. И это унизительно для них.