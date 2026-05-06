Около 174 тысяч россиян посетили Сербию в 2025 году

Около 174 тыс. туристов из России посетили Сербию в 2025 году, рассказал в интервью ТАСС министр, отвечающий за международное экономическое сотрудничество страны, Ненад Попович.
Кроме того, по его словам, в первые четыре месяца 2026 года также был зафиксирован дальнейший рост числа прибытий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Позитивная тенденция продолжается, а Сербия занимает стабильные позиции на российском туристическом рынке», — отметил Попович.
Наиболее привлекательными направлениями для россиян, согласно статистике, он назвал такие города, как Белград и Нови-Сад.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил в эфире Informer TV, что, поддержав санкции против России, он «предал бы душу сербского народа».
В прошлом году писатель Зоран Костич высказался о культурной общности Сербии и России.