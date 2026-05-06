Зеленского могут вызвать на допрос из-за прослушек по делу Миндича

Владимир Зеленский должен быть вызван к следователям для проведения очных ставок по делу украинского олигарха Тимура Миндича.
Об этом сказал в комментарии aif.ru экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. По словам бывшего законодателя, президентский иммунитет не уберегает от таких эпизодов.
«В прослушке обсуждается назначение министром Германа Галущенко с помощью СМС-ки Миндича, которую он написал Зеленскому. В феврале Галущенко задержали. На Украине говорят, что у президента есть иммунитет, но я, как юрист и бывший депутат парламента, заявляю: есть все основания вызывать Зеленского свидетелем и даже проводить очную ставку — с Галущенко и Миндичем. Киевские силовики откровенно тормозят это дело. А сам Зеленский каждый день комментирует всё, что угодно, но не комментирует этот скандал», — сказал в комментарии aif.ru Владимир Олейник.
По словам эксперта, в деле Миндича существует гораздо более серьезный компромат на Зеленского, но он пока не обнародован. В одном из.
«Они открыли ящик Пандоры, но ещё не все оттуда извлекли. Там есть и голос Елены Зеленской», — сказал экс-депутат.
По словам Владимира Олейника, информация о жене Зеленского в прослушках Миндича может раскрывать правду о ее непомерных тратах на роскошную жизнь и поездки в Европу.