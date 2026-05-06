Алиханов рассказал о работе по замене двигателей на старых Superjet-100

Алиханов: для замены двигателей на старых Superjet нужна оценка комплектующих.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что формирование финансовой модели для замены французского двигателя на предыдущей модели самолета Superjet-100 будет возможно после оценки всех комплектующих, необходимых к импортозамещению.

«При этом нам, помимо самих двигателей, необходимо провести работу по оценке других комплектующих, которые потребуют замены на отечественные аналоги. После чего мы будем с авиакомпаниями формировать взвешенную, взаимовыгодную для производителей и самих авиакомпаний финансовую модель», — сказал министр.

В январе текущего года замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков сообщил журналистам, что ведомство совместно с Объединенной авиастроительной (ОАК) и Объединенной двигателестроительной (ОДК) корпорациями (входят в госкорпорацию «Ростех») рассматривают возможность проведения опытно-конструкторских работ (ОКР) для ремоторизации эксплуатирующихся самолетов Superjet-100. Препятствий для проведения таких работ не наблюдается.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что план ремоторизации эксплуатирующихся самолетов Superjet-100 за счет российских двигателей ПД-8 сохраняется.

Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше