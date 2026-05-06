Стрельба у Белого дома: расшифрованы знаки для Трампа и США

В понедельник днём, 4 мая 2026 года, у памятника Вашингтону, засвистели пули. В то время как президент Дональд Трамп выступал в Белом доме, в нескольких сотнях метров от него, на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню, агенты Секретной службы США вступили в перестрелку с вооружённым мужчиной. Тот открыл огонь, попытался скрыться, но был ранен ответным огнём и госпитализирован.
Суматоха вышла кромешная: территорию Белого дома мгновенно закрыли на вход и выход, а журналистов президентского пула спешно эвакуировали в безопасное помещение. При этом Трамп не прервал выступление и продолжил встречу с предпринимателями, словно речь шла не о вооружённом налёте в двух шагах от его кабинета.
Этот выстрел грянул спустя всего девять дней после предыдущего — когда 25 апреля Коул Томас Аллен попытался прорваться с арсеналом прямо в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил ужин с Трампом и первыми лицами государства. Эксперты убеждены, что это не случайность, а сигнал властям США. По одной из версий, жертвой должен был стать вице-президент Джей Ди Вэнс, который проезжал там незадолго до происшествия.
Серьёзные звоночки: как прощупывали охрану властей.
Именно системность нападений, по словам доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковника запаса Александра Перенджиева, не оставляет пространства для оптимизма. Он напомнил, что цепочка инцидентов, предшествовавших майской стрельбе, говорит о настойчивом поиске бреши в защите главы государства и его подчиненных.
«Постоянно прощупывается система безопасности. Начиная с того отеля Washington Hilton, где фактически шло тестирование охраны. Эта недавняя стрельба на улице, неподалеку от места выступления Трампа, — из той же серии. Это как раз серьёзные звоночки», — подчеркнул эксперт.
И «звоночки» эти действительно звучат всё громче. Достаточно вспомнить, сколько покушений было до майской стрельбы.
В июле 2024 года в Пенсильвании пуля едва не оборвала жизнь Трампа во время предвыборного митинга. В сентябре 2024 года во Флориде вооружённый человек поджидал президента в кустах у гольф-клуба. В сентябре 2025 года соратника Трампа Чарли Кирка убила пуля в шею во время встречи со студентами в университете Юты. Врачи не смогли спасти политика.
Наконец, в апреле 2026 года нападавший с дробовиком и ножами прорвался в отель Washington Hilton, где Трамп встречался с первыми лицами государства. Перенджиев прогнозирует, это может быть лишь началом более страшной развязки.
«Всё время противники ведут поиск, как прорваться. И вполне возможно, что доберутся. Такой вариант не исключён», — констатировал он.
«Капитан говорит: всё отлично»: власть не слышит сигналов.
Перенджиев объяснил, что покушения на власти США могут быть связаны с недовольством оппозиции ситуацией в стране на фоне того, что чиновники говорят, что все хорошо. Эксперт привел строчки из песни Игоря Талькова, которые очень точно описывают происходящее сейчас в США.
«Когда безумствует океан, ломая мачты судов, как спички, не прав будет тот капитан, который скажет: “Ребята, всё отлично!”. Ну, а когда ребятам всё равно, они легко поверят капитану и вместе с судном уйдут на дно и станут жертвами обмана… Американцам всё время говорят, что всё отлично. А судно под названием “Соединённые Штаты Америки” в это время тонет», — сказал Перенджиев.
За подготовкой нападений, по мнению эксперта, не стоят внешние враги. Корень зла — сугубо внутренний.
«Это последствия их политики — цены дорожают. И эти хвастливые речи: “Ребята, всё на мази!” — пояснил Перенджиев.
Образ США как самой благополучной, демократической и образцовой страны с крепкой экономикой рушится на глазах. «Действующая американская власть находится под угрозой», — резюмирует политолог.
Пора разобраться в том, что под носом: вместо войн — внутренний фронт.
Эксперт убежден, что властям США следовало бы оглянуться вокруг. Ведь те, кто готовит покушения, — не иранские или украинские заговорщики, а собственные граждане, доведённые до отчаяния.
«Покушение на власти США могут готовить не сторонние силы из Ирана, Украины или Европы, а оппозиция внутри страны, недовольная ухудшением обстановки и провалом на Ближнем Востоке. Это угроза от внутренних сил. Противники видят, что обстановка в Америке становится всё хуже и хуже, причём как социально-политическая, так и международная. Все разговоры о величии срабатывают с точностью до наоборот», — пояснил он.
Перенджиев подчеркнул, что властям США пора заняться ситуацией внутри страны, а не масштабировать войны в других государствах.
«Давно бы им заняться не войнами где-то там, а разобраться со своей личной безопасностью и внутренней обстановкой», — констатировал он.