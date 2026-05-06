Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политика ЕС по России зашла в тупик, заявил евродепутат

РИА Новости: Картайзер заявил, что политика ЕС по России зашла в тупик.

БРЮССЕЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Политика ЕС по России зашла в тупик, но в Европарламенте не хватает смелости предложить изменения, заявил РИА Новости депутат ЕП от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Парламент переживает период неопределенности. Многие понимают, что их политика по отношению к России зашла в тупик, но у них не хватает смелости предложить изменения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, попытки политической и дипломатической изоляции России «привели лишь к самоисключению ЕС из важных дипломатических процессов».

Ранее Фернан Картайзер разослал депутатам Европарламента приглашение принять участие в неформальной встрече с представителями Государственной думы РФ, которая планируется 3 июня в Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума. В письме он указал, что мероприятие станет продолжением состоявшейся ранее встречи в Стамбуле и пройдет в очном формате. Картайзер также отметил, что участие носит добровольный характер, а заинтересованным депутатам предложено сообщить о своем намерении до 6 мая.