Эксперт: визит Арагчи в Китай направлен на деэскалацию конфликта

Визит министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в Китай направлен на снижение напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на мнение профессора Шанхайского университета международных исследований Лю Чжунминь.
Лю Чжунминь также указал, что Китай стремится снизить напряженность не только в отношениях Ирана с США, но и в диалоге Тегерана со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
В ходе поездки стороны могут обсудить вопросы энергетического взаимодействия и другие направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес.
По мнению эксперта, дипломатическая активность Пекина направлена на формирование условий для переговоров и предотвращение дальнейшей эскалации конфликта в регионе.
Текущий визит проходит по приглашению китайской стороны. В рамках контактов ожидается обсуждение двусторонних и региональных вопросов, включая экономическое сотрудничество и координацию позиций по ключевым международным темам.
