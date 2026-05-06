Парламент молдавской Гагаузии решили отменить назначенные на 21 июня выборы

Власти Гагаузской автономии Молдавии отменяют назначенные на 21 июня выборы в Народное собрание из-за препятствий со стороны Кишинева, заявил вице-председатель парламента Георгий Лейчу.
«21 июня выборы не состоятся. Это однозначно, все сроки пройдены. Даже если гипотетически представить, что Кишинев перестанет блокировать их проведение, мы все равно не успеваем», — сказал господин Лейчу в разговоре с ТАСС.
Спор возник из-за поправок в избирательный кодекс Молдавии, вступивших в силу в январе 2024 года. Они регулируют выборы внутри автономии.
Позже Министерство юстиции Молдавии оспорило в Конституционном суде постановления, касающиеся права автономии на назначение руководителей местных отделений силовых органов, главы Гагаузии и депутатов парламента. Кроме того, суды общей юрисдикции приостановили постановления Гагаузии о подготовке к голосованию.