ТАСС: командование бригады ВСУ получало «баснословные проценты» с выплат

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) ВСУ получало «баснословные проценты», открывая счета в банках на денежное довольствие солдат, которые получали его с задержкой в 3−6 месяцев. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На харьковском направлении на фоне скандала с отставкой комбрига 58-й ОМПБр ВСУ Ивана Шныра родственники украинских солдат подтвердили тотальную коррупцию в данном подразделении, а также задержки в выплатах денежного довольствия на 3−6 месяцев. По мнению вдов украинских солдат, на это время командование бригады открывало счета в банках, получая “баснословные выплаты” за счет процентов», — сказал собеседник агентства.
Ранее силовики сообщали, что ответственный за участок фронта в Харьковской области комбриг Шныр сбежал во Львовскую область.