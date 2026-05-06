Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев назвал кризис в авиации предвестником более жёстких потрясений

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал мировой авиационный кризис предвестником более жёстких потрясений в других отраслях.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал мировой авиационный кризис предвестником более жёстких потрясений в других отраслях.

Таким образом он прокомментировал публикацию издания Financial Times, согласно которой за последние две недели авиакомпании по всему сократили 12 тыс. рейсов, назначенных на май.

«Как и предсказывалось, мировой авиационный шок распространяется быстро и является предвестником более жёстких потрясений в других секторах», — написал Дмитриев в соцсети Х.

Ранее Дмитриев отмечал, что человечество приближается к самому масштабному энергетическому кризису в своей истории.

2 мая крупная американская авиакомпания Spirit Airlines заявила о своём закрытии.

Также сообщалось, что немецкая авиакомпания Lufthansa планирует отменить около 20 тыс. рейсов в летний период с целью сократить расход топлива.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше