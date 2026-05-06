Дмитриев назвал кризис в авиации предвестником более жёстких потрясений

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал мировой авиационный кризис предвестником более жёстких потрясений в других отраслях.
Таким образом он прокомментировал публикацию издания Financial Times, согласно которой за последние две недели авиакомпании по всему сократили 12 тыс. рейсов, назначенных на май.
«Как и предсказывалось, мировой авиационный шок распространяется быстро и является предвестником более жёстких потрясений в других секторах», — написал Дмитриев в соцсети Х.
Ранее Дмитриев отмечал, что человечество приближается к самому масштабному энергетическому кризису в своей истории.
2 мая крупная американская авиакомпания Spirit Airlines заявила о своём закрытии.
Также сообщалось, что немецкая авиакомпания Lufthansa планирует отменить около 20 тыс. рейсов в летний период с целью сократить расход топлива.