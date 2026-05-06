Предупреждение Министерства обороны Российской Федерации об атаке на Киев в случае агрессивных действий ВСУ накануне 9 Мая напугало Владимира Зеленского.
Об этом заявил журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
«Они (представители МО — RT.) выпустили, как мне кажется, одно из самых сильных заявлений с начала специальной военной операции, если не самое сильное. Оно, должно быть, напугало весь Запад», — подчеркнул он.
В соответствии с решением российского лидера Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне.
При этом в МО заявили, что ВС ударят по Киеву, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы.