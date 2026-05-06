Несовершеннолетних осуждённых будут вовлекать в патриотические мероприятия

Несовершеннолетних осуждённых в России будут вовлекать в патриотические, культурные и спортивные мероприятия.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ.
Речь, в частности, идёт о молодёжи, отбывающей наказание в воспитательных колониях, а также осуждённых к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества.
Отмечается, что отчёт о проделанной работе должен ежегодно предоставляться в Росмолодёжь.
В декабре RT и Роспатриотцентр Росмолодёжи подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на установление партнёрских отношений и развитие долгосрочных совместных проектов в области молодёжных инициатив, культуры и искусства, а также патриотического воспитания детей и молодёжи.