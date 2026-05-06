Посольство КНР в Лондоне выступило против антироссийских санкций

Посольство КНР в Великобритании: взаимодействие между предприятиями РФ и Китая не должно подвергаться внешнему воздействию.

Источник: Аргументы и факты

Посольство КНР в Великобритании выступило с заявлением, что взаимодействие между предприятиями России и Китая не должно подвергаться внешнему воздействию. Таким образом в дипмиссии прокомментировали недавние ограничительные меры, введенные британским правительством, которые также затронули две китайские компании.

В заявлении посольства подчеркивается, что Китай решительно осуждает санкционные меры Лондона, не имеющие оснований в международном праве и наносящие ущерб правам и интересам китайских компаний. В связи с этим Пекин выразил официальный протест британским властям.

Также в заявлении отмечается, что Китай неизменно занимает объективную позицию по украинскому кризису, последовательно поддерживая стремление к мирному урегулированию конфликта путем переговоров.

По мнению аналитиков, введение очередного пакета санкций Евросоюза против России, затрагивающего в том числе китайские компании, может привести к обострению отношений между Брюсселем и Пекином.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше