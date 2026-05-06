Посольство КНР в Великобритании выступило с заявлением, что взаимодействие между предприятиями России и Китая не должно подвергаться внешнему воздействию. Таким образом в дипмиссии прокомментировали недавние ограничительные меры, введенные британским правительством, которые также затронули две китайские компании.
В заявлении посольства подчеркивается, что Китай решительно осуждает санкционные меры Лондона, не имеющие оснований в международном праве и наносящие ущерб правам и интересам китайских компаний. В связи с этим Пекин выразил официальный протест британским властям.
Также в заявлении отмечается, что Китай неизменно занимает объективную позицию по украинскому кризису, последовательно поддерживая стремление к мирному урегулированию конфликта путем переговоров.
По мнению аналитиков, введение очередного пакета санкций Евросоюза против России, затрагивающего в том числе китайские компании, может привести к обострению отношений между Брюсселем и Пекином.