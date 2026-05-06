Посольство КНР в Лондоне выступило против антироссийских санкций

Посольство КНР в Великобритании выступило с заявлением, что взаимодействие между предприятиями России и Китая не должно подвергаться внешнему воздействию. Таким образом в дипмиссии прокомментировали недавние ограничительные меры, введенные британским правительством, которые также затронули две китайские компании.