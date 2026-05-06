Посол Булатов: Россия работает на упреждение в защите Калининградской области

Россия работает на упреждение в вопросе защиты Калининградской области и готова к любым сценариям развития ситуации, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД Артём Булатов.
«Уделяем этому самое пристальное внимание, работаем на упреждение, не ограничиваясь формулой “действие-противодействие”. Готовы к любым сценариям развития ситуации», — цитирует дипломата РИА Новости.
Булатов подчеркнул, что эксклавное расположение Калининградской области диктует необходимость особых мер для обеспечения безопасности и создания необходимых условий для раскрытия потенциала этого региона.
Российский посол в Норвегии Николай Корчунов ранее заявил, что НАТО отрабатывает на учениях захват Калининградской области.
В Sohu между тем писали, что Россия может применить ЯО в случае попыток блокады Калининграда.