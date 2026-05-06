«Страх и усталость»: Сальдо рассказал о давлении киевского режима на жителей Херсона

Жители Херсона говорят о давлении со стороны киевского режима и облавах ТЦК. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
«Люди говорят о давлении со стороны украинских силовиков, мобилизационных облавах, размещении военных рядом с гражданской инфраструктурой, страхе и усталости», — сказал политик.
Сальдо добавил, что часть информации поступает по закрытым каналам, поэтому раскрывать дополнительные детали он не стал. По его словам, безопасность жителей правобережной части Херсона остается приоритетом по сравнению с информационной составляющей.
Ранее KP.RU сообщал, что принудительная мобилизация в Херсоне в ряды ВСУ становится все более бесчеловечной. В городе представители ТЦК заходят в частные дома, а при отсутствии жильцов воруют. В случаях, когда в доме находятся мужчины призывного возраста, их принудительно мобилизуют.