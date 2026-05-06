Япония намерена передать Филиппинам старые эсминцы

Министры обороны Японии Синдзиро Коидзуми и Филиппин Жилберто Теодоро на встрече в Маниле договорились расширить сотрудничество в сфере обороны и подготовиться к предметным переговорам о поставке вышедших из эксплуатации японских эсминцев. Стороны сближает обеспокоенность в связи с морской активностью Китая, сообщает агентство Kyodo News.