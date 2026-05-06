Пленный: ВСУ запугивают своих солдат с помощью БПЛА с угрожающей надписью

Боевики ВСУ запугивали своих сослуживцев на передовой, отправляя к ним БПЛА с угрожающей надписью.
Об этом заявил пленный из 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Мироненко, пишет ТАСС.
«Прилетел дрон и сел на траву. Там было написано: “Не сдавайтесь, вас всё равно убьют”, — заявил Мироненко.
Ранее ВСУ уничтожили девять из 12 украинских солдат при попытке сдаться в плен в районе Петропавловки Харьковской области, троих оставшихся удалось вывести в безопасное место.
