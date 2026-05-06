Захарова заявила о готовности России к эффективным переговорам по Украине

Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них. Об этом в среду, 6 мая, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, Россия открыта к переговорному процессу и контактам, которые будут иметь реальный эффект и результат. При этом собеседница агентства отметила, что сейчас ответственные с американской стороны за переговоры по Украине полностью вовлечены в ситуацию на Ближнем Востоке.

— Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат, — сказала Захарова в интервью РИА Новости.

Она также подчеркнула, что Россия от концепции переговорного процесса и контактов, нацеленных на заявленный результат, не отказывалась.

2 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил прекратить пытаться убедить президента США Дональда Трампа оставаться вовлеченным в решение украинского конфликта. Он решил вести переговоры без участия Вашингтона.

29 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил ему «небольшое перемирие» на Украине, а также предположил, что российский лидер может поддержать данное предложение.

