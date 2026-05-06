На Западе испугались предупреждения России — в Киеве началась паника

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что предупреждение Минобороны России о возможном ответе на удары по Москве вызвало серьезную реакцию на Западе и в Киеве.
По его словам, заявление российского военного ведомства стало одним из самых жестких с начала специальной военной операции. Христофору считает, что после этого в Киеве началась паника.
Журналист связал ситуацию с недавними словами Владимира Зеленского, который во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване допустил возможность удара по параду Победы в Москве.
После этого Минобороны России объявило о перемирии 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Одновременно ведомство предупредило, что в случае попыток атаковать Москву российские войска нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.
В Минобороны подчеркнули, что ранее Москва, несмотря на имеющиеся возможности, воздерживалась от подобных действий по гуманитарным соображениям.
Христофору заявил, что после предупреждения российской стороны на Западе начали обсуждать риски для иностранных миссий и дипломатов в Киеве. По его мнению, это могло подтолкнуть западные страны к поддержке соблюдения перемирия.
Читайте также: Ядерный сценарий для Киева — нардеп из СИЗО назвал условие удара.