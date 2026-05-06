Россия применит неконвенциональное оружие при любых попытках НАТО захватить Калининградскую область. Об этом во вторник, 5 мая, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, страны альянса вынашивают подобные планы и отрабатывают их в ходе учений. Парламентарий отметил, что Россия предупредила «бывших партнеров» о подобном развитии событий.
— На учениях всегда отрабатываются различные варианты действий. Другой вопрос, что от замысла и отработки на учениях до реализации этого плана очень далеко. Мы знаем, что такие варианты имеют место быть, что, в принципе, они вынашивают эти планы. Внимательно следим за действиями альянса и готовы к жесткому ответу. Любые попытки захвата Калининградской области сразу нарвутся на применение Россией неконвенционального оружия, — заявил Картаполов в беседе с «Абзацем».
Политик из Великобритании Джордж Гэллоуэй, в свою очередь, тоже предостерег Запад от попыток организовать блокаду города. Так эксперт прокомментировал слова президента России Владимира Путина, которые он сказал во время прямой линии, о том, что при создании угроз Калининградской области РФ будет их уничтожать.
По словам журналистов Daily Express, заявление главы государства о возможной эскалации конфликта на Украине и об угрозе для Калининграда вызвало обеспокоенность на Западе.