США закроют генконсульство в пакистанском Пешаваре по соображениям безопасности

Соединённые Штаты приняли решение о поэтапном закрытии генерального консульства в Пешаваре в Пакистане по соображениям безопасности.

«Это решение отражает нашу приверженность обеспечению безопасности дипломатического персонала и эффективному управлению ресурсами», — говорится в сообщении Госдепартамента.

Отмечается, что ответственность за дипломатическое взаимодействие с провинцией Хайбер-Пахтунхва будет передана посольству США в Исламабаде.

Помимо посольства, в стране продолжат работу генконсульства США в Лахоре и Карачи.

В апреле американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не будут отправлять людей в Пакистан для встреч с Ираном.

