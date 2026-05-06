США закроют генконсульство в пакистанском Пешаваре по соображениям безопасности

Соединённые Штаты приняли решение о поэтапном закрытии генерального консульства в Пешаваре в Пакистане по соображениям безопасности.
«Это решение отражает нашу приверженность обеспечению безопасности дипломатического персонала и эффективному управлению ресурсами», — говорится в сообщении Госдепартамента.
Отмечается, что ответственность за дипломатическое взаимодействие с провинцией Хайбер-Пахтунхва будет передана посольству США в Исламабаде.
Помимо посольства, в стране продолжат работу генконсульства США в Лахоре и Карачи.
В апреле американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не будут отправлять людей в Пакистан для встреч с Ираном.