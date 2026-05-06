Bloomberg: Ирак предлагает скидки на нефть из-за блокады Ормузского пролива

Ирак предлагает постоянным покупателям огромные скидки на сырую нефть, однако танкерам придется пересекать Ормузский пролив, чтобы забрать баррели в глубине Персидского залива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ маркетинговой госкомпании SOMO.

Согласно предложению от 3 мая скидки на флагманскую марку Basrah Medium достигают $33,40 за баррель. SOMO подчеркивает, что в случае согласия покупателей на эти условия пункт о «форс-мажорных обстоятельствах» действовать не будет, так как риски прохода через зону конфликта в Ормузском проливе «известны всем сторонам».

До начала военной операции США и Израиля в Иране иракский терминал Аль-Басра принимал до 80 танкеров ежемесячно. По данным Bloomberg, в апреле в порту было загружено два танкера.

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
