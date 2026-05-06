Лазарева объяснила вынесенные ей приговоры в России

Иноагент Татьяна Лазарева* объяснила приговоры, которые ей вынесли в России по делам об оправдании терроризма и уклонении от обязанностей иностранного агента.
«Потому что я по-прежнему остаюсь достаточно яркой персоной, за которой наблюдают, за которой смотрят», — заявила она YouTube-каналу издания «Эхо»**.
Ранее Лазарева оскорбила жителей России, комментируя проблему с мошенничеством в стране.
* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 22.07.2022.
** Признано в России нежелательной организацией.