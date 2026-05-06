Бойцы ФСБ отследили полет БПЛА и уничтожили группы диверсантов в Константиновке

ДОНЕЦК, 6 мая. /ТАСС/. Две группы украинских диверсантов уничтожены бойцами подразделения ФСБ по ДНР в Константиновке. По данным ведомства, их удалось выявить, отследив полет гексакоптера.
«Бойцы ФСБ выявили украинские беспилотники “Баба-яга”, которыми украинские операторы БПЛА доставляли провизию и боеприпасы для диверсионно-террористических групп. Отследив полетные маршруты дронов, операторы “Горыныча” вскрыли и уничтожили две диверсионные группы [ВСУ]», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, под удары попали пункт управления БПЛА и склад боеприпасов ВСУ.
