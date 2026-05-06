Власти Крымы резко увеличили выплаты ветеранам — названы суммы к 9 Мая

Власти Крыма выплатят по 400 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Деньги получат участники боевых действий, партизаны, подпольщики, а также награжденные медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

В республике такие выплаты назначены 45 ветеранам, участвовавшим в боевых действиях, а также двум партизанам и подпольщикам.

Кроме того, инвалидам войны I, II и III групп выплатят по 15 тысяч рублей. По 7 тысяч рублей получат участники боевых действий и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто.

Членам семей погибших и умерших инвалидов войны предусмотрена выплата в размере 5 тысяч рублей. Детям войны выплатят по 1 тысяче рублей.

Помимо разовых выплат, ветеранам в Крыму предоставляют ежемесячную денежную поддержку, льготный проезд, помощь с ремонтом жилья, субсидии на газификацию и социальное обслуживание.

