Транспортная схема Красноярска изменится в период празднования Дня Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В пресс-конференции, посвященной охране общественного порядка 9 мая, приняли участие представители правоохранительных органов.
Подробно со схемой движения ознакомил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Иван Мыглан, а начальник Госавтоинспекции Сергей Молявко сделал акцент на том, что важно учесть горожанам и гостям краевой столицы, планирующим посетить праздничные мероприятия на личном транспорте.
Уже проведена большая подготовительная работа, направленная на обеспечение порядка на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», по которому пройдет праздничный парад и колонны «Бессмертного полка» (от ул. Чайковского до ул. Малаховской).
C вечера 8 мая на сутки будет полностью перекрыто движение транспорта на проспекте Правобережья — от ул. Чайковского до транспортного проезда. Будет запрещен въезд автомобилей на все прилегающие к месту проведения мероприятия территории: Административный проезд, Спортивный проезд и ул. Инструментальная, ул. Юности, Семафорная (на ремонте). Объезд ограниченного участка для личного транспорта будет осуществляться по улицам Мичурина, Волжская, Говорова.
9 мая общественный транспорт пойдет через ул. Семафорная (ближайшие остановки: «Каменный квартал», «ул. Московская 32/2», «ул. Мичурина», временная остановка на Транспортном проезде) с 14.00 часов до окончания салюта.
— Парковка для транспорта, прибывающего на парад, будет разрешена только в районе ТРЦ «Мега», гипермаркета «Окей», а также возле магазинов «Леруа Мерлен», «Планета электрика», — пояснил Иван Мыглан. — Причем, для личного транспорта предпочтительнее проезд со стороны моста 777, где движение будет более свободным. В целом, поскольку ожидается повышение транспортной нагрузки на территорию, рекомендуется добираться до места проведения мероприятия лучше общественным транспортом и заранее, потому что досмотр требует дополнительного времени. Не допускается при себе иметь оружие и режущие предметы, а также жидкость.
По информации Сергея Молявко, в праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме. В обеспечении безопасности дорожного движения задействовуют дополнительный состав (25% к привычному числу привлекаемых сотрудников). Уже 5 мая вечером в регионе начались массовые проверки автомобилистов на трезвость. Автоинспекторы перекрывают участки проезжей части и проверяют состояние водителей не только в ночные часы, но и днем. Также проводятся рейды по пресечению правонарушений водителей мототранспорта и оперативно-профилактические мероприятия «Встречная полоса», «Нетрезвый водитель», «ДУУ. Ремень безопасности». Информацию о водителях, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения, можно сообщать по круглосуточному телефону «Синяя линия» 8 (391) 263−10−19.
Дополнительно Сергей Молявко дал информацию по открытию мотосезона, который запланирован на 16 мая в 14 часов на о. Татышев. Мотоколонна стартует в 17 часов. По традиции сотрудники мотовзвода полка ДПС будут возглавлять и замыкать колонну мотоциклистов.
16+