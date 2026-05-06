Baijiahao: Кремль предпринял неожиданный шаг после разговора Путина с Трампом

Ранее немецкий политолог Карло Масалы рассказал, что Дональд Трамп подал сигнал Москве через пересмотр военного присутствия США в Германии. Речь шла о решении, связанном с размещением батальона с дальнобойным вооружением. Эксперт отмечал, что такие шаги отражают изменение роли США в обеспечении безопасности Европы. Он указывал, что Вашингтон может сокращать своё участие в региональных процессах. Также сообщалось, что подобные решения воспринимаются как политический сигнал для других государств.