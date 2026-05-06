Токаев усилил Правительство новым назначением

Нурлыбек Налибаев назначен Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан
6 мая в Акорде был подписан соответствующий документ, передает DKNews.kz.
Нурлыбек Машбекович Налибаев назначен Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан, освобожден от ранее занимаемой должности.
До нового назначения Нурлыбек Налибаев возглавлял Кызылординскую область, где работал акимом с апреля 2022 года.
Биография
Нурлыбек Налибаев родился в 1976 году в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет и Казахский гуманитарно-юридический университет. Является докторантом 3 курса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Карьера:
1997−1998 — эксперт по нефти и нефтедобыче в ТОО «Казахойл-коммерция».
1998−2005 — руководящие должности в частных коммерческих структурах.
2005−2007 — заместитель, первый заместитель акима города Кызылорды.
2007−2008 — руководитель аппарата акима Кызылординской области.
2008−2013 — аким Шиелийского района Кызылординской области.
2013−2021 — аким города Кызылорды и Кызылординской области.
2021−2022 — заведующий отделом регионального развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.
С 7 апреля 2022 года — аким Кызылординской области.
Награды:
Орден «Құрмет» (2011).
Орден «Парасат» (2016).
Почетный строитель Казахстана.