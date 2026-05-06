Губернатор края оценил выполнение поручений в Канском округе

Губернатор также проинспектировал строительство школы № 7 на улице Краснопартизанской. Здание было признано аварийным в 2020 году, после чего учеников временно распределили по другим учреждениям. Сейчас на объекте завершен демонтаж, выполнены фундаментные работы, возводятся стены и прокладываются инженерные сети. Завершить строительство планируется в декабре 2026 года, а открыть школу — к 1 сентября 2027 года, сообщает пресс-служба правительства региона.