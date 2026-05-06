Губернатор края оценил выполнение поручений в Канском округе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во время рабочей поездки в Канский муниципальный округ губернатор Красноярского края Михаил Котюков проверил выполнение поручений, данных по обращениям жителей. Глава региона осмотрел ряд объектов, по которым ранее поступали жалобы и предложения.
Одним из ключевых завершенных проектов стал капитальный ремонт моста через реку Тарайка. Переправа связывает районы Лесозавод, Сплавной и остров Восточный и ранее находилась в аварийном состоянии. Работы завершили в ноябре прошлого года, на их выполнение направили 163,1 млн рублей из бюджетов разных уровней.
Губернатор также проинспектировал строительство школы № 7 на улице Краснопартизанской. Здание было признано аварийным в 2020 году, после чего учеников временно распределили по другим учреждениям. Сейчас на объекте завершен демонтаж, выполнены фундаментные работы, возводятся стены и прокладываются инженерные сети. Завершить строительство планируется в декабре 2026 года, а открыть школу — к 1 сентября 2027 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Наконец-то строительство школы № 7 набрало темп. Это долгожданный объект, за который принимались несколько раз. Сейчас подрядчик график выдерживает, к концу года школа должна быть достроена», — сообщил Михаил Котюков.
Еще одно поручение касалось обеспечения безопасности у железнодорожных путей в районе улицы 40 лет Октября. Здесь установили ограждение, исключающее доступ к путям. Параллельно жители близлежащих домов совместно с управляющей компанией разработали проект благоустройства придомовых территорий. В рамках программы «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» были заасфальтированы площадки, установлены тренажеры, качели, лавочки и урны.
Михаил Котюков также проверил выполнение поручения, данного по обращению местной жительницы Евгении Марковой. Три года назад она обратилась с просьбой найти новое помещение для движения «Золотые руки ангела». Для организации было предоставлено помещение, где добровольцы изготавливают для участников СВО необходимые изделия — носилки, дождевики и маскировочные сети.
Помимо прочего, в ходе встречи с жителями обсуждалась и инициатива присвоить школе № 20 имя Героя России Дмитрия Астафьева, погибшего в 2023 году. Михаил Котюков поддержал предложение и поручил администрации города проработать этот вопрос.