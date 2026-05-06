Судья, ужесточивший приговор бывшей первой леди Южной Кореи, найден мертвым

Судья Син Чжон О, который был председателем на апелляционном процессе по делу о коррупции в отношении бывшей первой леди Южной Кореи Ким Гон Хи, найден мертвым у здания Верховного суда Сеула. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

Тело 55-летнего судьи обнаружили на цветочной клумбе около 1:00 по местному времени. В его кармане найдена предсмертная записка. Полиция рассматривает несколько версий, в том числе о самоубийстве.

28 апреля Син Чжон О по итогам апелляционного процесса ужесточил приговор Ким Гон Хи — супруге осужденного экс-президента страны Юн Сок Ёля. В январе суд первой инстанции приговорил ее к 20 месяцам тюрьмы по делу о манипулировании ценами на акции и получении дорогих подарков от Церкви Объединения. По решению апелляции она проведет в тюрьме четыре года.

По информации газеты «Чунан ильбо», в найденной предсмертной записке дело не упоминается.