Суд в России отказался высылать украинца — его могли отправить в ВСУ

Суд в Кабардино-Балкарии отменил решение о выдворении гражданина Украины, нарушившего миграционное законодательство. При рассмотрении дела учли, что после возвращения на родину его могут мобилизовать в ВСУ.
Мужчина работал на животноводческой ферме и с 2018 года не оформлял документы, подтверждающие право пребывания в России. МВД назначило ему штраф в 2 тысячи рублей и постановило принудительно выдворить его из страны.
Решение было обжаловано в суде. Мужчина заявил, что живет в России с 2014 года, здесь находятся его мать и сестра, а также имущество, завещанное ему родственниками. Он признал нарушение и сообщил, что намерен легализовать свое пребывание.
В жалобе он также указал, что считает себя беженцем и опасается принудительной мобилизации на Украине.
Суд пришел к выводу, что в случае возвращения мужчина может быть призван в ряды ВСУ и не сможет вернуться в Россию, где проживают его родственники.
В итоге размер штрафа увеличили до 40 тысяч рублей, однако решение о выдворении отменили. Мужчину также освободили из центра временного содержания иностранных граждан МВД по Кабардино-Балкарии.
