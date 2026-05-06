Вучич заявил, что введение санкций против России стало бы предательством народа

По мнению господина Вучича, введение антироссийских санкций не привело бы к протестам в стране. «Но я бы предал душу нашего народа. И по крайней мере таким образом я показал, что способен бороться за душу своего народа в течение четырех с половиной лет», — сказал сербский президент в интервью TV Informer (цитата по RTV).