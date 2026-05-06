Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены на нефть снижаются второй день подряд после заявлений об Ормузском проливе

Цены на нефть продолжают снижаться второй день подряд после намеков президента США Дональда Трампа о возможном мирном соглашении с Ираном, сообщает Reuters. Стоимость барреля марки Brent снизилась до $107,98, а американской WTI — до $100,44.

Цены на нефть продолжают снижаться второй день подряд после намеков президента США Дональда Трампа о возможном мирном соглашении с Ираном, сообщает Reuters. Стоимость барреля марки Brent снизилась до $107,98, а американской WTI — до $100,44.

Накануне Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе. По его словам, решение принято для того, чтобы оценить возможность заключения мирной сделки с Ираном.

По данным аналитиков, опрошенных агентством, вероятность мирного договора внушает инвесторам надежду на скорое восстановление торговых потоков.

Запасы сырой нефти в США сокращаются третью неделю подряд, снизившись на 8,1 млн баррелей за последнюю неделю, напоминает Reuters. Эксперты предупреждают, что путь к полной стабилизации поставок будет долгим, так как ситуация в регионе остается неопределенной.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше