В Омской области создали рабочую группу по окружающей среде: чем она займется?

Накануне опубликован указ губернатора «О создании межведомственной рабочей группы по охране окружающей среды на территории Омской области».
В документе перечислены основные задачи рабочей группы:
1) обеспечение координации деятельности органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам охраны окружающей среды;
2) рассмотрение и выработка предложений по совершенствованию мер, направленных на охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Омской области;
3) анализ и оценка текущего состояния информационного поля, связанного с вопросами охраны окружающей среды на территории Омской области, в том числе с вопросами качества атмосферного воздуха на территории города Омска;
4) разработка предложений по созданию и развитию единой региональной информационной повестки в сфере охраны окружающей среды;
5) выработка механизмов оперативного и скоординированного информационного реагирования государственных органов на случаи повышенного загрязнения атмосферного воздуха, включая подготовку официальных разъяснений и пресс-релизов;
6) обеспечение межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду;
7) разработка мероприятий по укреплению доверия граждан официальной информации о состоянии окружающей среды, в том числе в условиях наличия информационного давления извне;
8) подготовка предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования в сфере охраны окружающей среды.
В состав рабочей группы вошли: первый вице-губернатор Дмитрий Ушаков (руководитель), министр природных ресурсов и экологии Омской области Евгений Ковтун (заместитель руководителя), замминистра природных ресурсов и экологии Омской области Ольга Иванова, министр региональной безопасности Алексей Кубиц, руководитель омского Роспотребнадзора Александр Никитин, замглавы омского Роспотребнадзора Лариса Нуждина, заместитель руководителя Сибирского Росприроднадзора Наталья Погребняк и министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова.
Напомним, что в начале апреля 2026 года в региональном Минприроды давали омичам разъяснения, как правильно жаловаться на выбросы.