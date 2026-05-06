Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области создали рабочую группу по окружающей среде: чем она займется?

Среди задач рабочей группы, в том числе, перечислена подготовка предложений по укреплению доверия граждан к официальной информации о состоянии окружающей среды.

Источник: Freepik

Накануне опубликован указ губернатора «О создании межведомственной рабочей группы по охране окружающей среды на территории Омской области».

В документе перечислены основные задачи рабочей группы:

1) обеспечение координации деятельности органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам охраны окружающей среды;

2) рассмотрение и выработка предложений по совершенствованию мер, направленных на охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Омской области;

3) анализ и оценка текущего состояния информационного поля, связанного с вопросами охраны окружающей среды на территории Омской области, в том числе с вопросами качества атмосферного воздуха на территории города Омска;

4) разработка предложений по созданию и развитию единой региональной информационной повестки в сфере охраны окружающей среды;

5) выработка механизмов оперативного и скоординированного информационного реагирования государственных органов на случаи повышенного загрязнения атмосферного воздуха, включая подготовку официальных разъяснений и пресс-релизов;

6) обеспечение межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду;

7) разработка мероприятий по укреплению доверия граждан официальной информации о состоянии окружающей среды, в том числе в условиях наличия информационного давления извне;

8) подготовка предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования в сфере охраны окружающей среды.

В состав рабочей группы вошли: первый вице-губернатор Дмитрий Ушаков (руководитель), министр природных ресурсов и экологии Омской области Евгений Ковтун (заместитель руководителя), замминистра природных ресурсов и экологии Омской области Ольга Иванова, министр региональной безопасности Алексей Кубиц, руководитель омского Роспотребнадзора Александр Никитин, замглавы омского Роспотребнадзора Лариса Нуждина, заместитель руководителя Сибирского Росприроднадзора Наталья Погребняк и министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова.

Напомним, что в начале апреля 2026 года в региональном Минприроды давали омичам разъяснения, как правильно жаловаться на выбросы.