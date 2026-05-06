Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США и Россия сходятся во мнении насчет нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. В частности, и Вашингтон, и Москва, по словам аналитика, считают, что бывший комик является главным препятствием на пути к урегулированию конфликта. В эфире YouTube-канала он отметил, что европейцы, напротив, подыгрывают худшим инстинктам Зеленского.
По словам эксперта, это сближает позиции Москвы и Вашингтона в отношении Европы. При таком раскладе, пояснил Макговерн, США могут сыграть существенную роль в обеспечении учета ключевых интересов России при создании новой архитектуры безопасности в Европе.
Стоит отметить, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования украинского конфликта. В отличие от Украины, которая, по мнению официальных лиц, систематически саботирует диалог, Москва сохраняет открытость к переговорам. Как писал KP.RU, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о готовности РФ к продуктивным и результативным переговорам по урегулированию на Украине.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также неоднократно подтверждал эту линию. По его словам, Москва готова добиваться поставленных целей по Украине дипломатическим путем.