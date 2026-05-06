Бальный зал Трампа может обойтись дороже $1 млрд

Представители Республиканской партии в Сенате США представили свой пакет мер на сумму около $70 млрд для финансирования Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) и пограничного патруля. В рамках этого пакета предполагается выделение $1 млрд на усиление безопасности будущего бального зала Белого дома, возводящегося по инициативе президента Дональда Трампа.

Как сообщает CNN, для принятия пакета финансирования будет достаточно лишь голосов сенаторов-республиканцев. В документе уточняется, что средства выделяются на «корректировку и модернизацию систем безопасности для поддержки усовершенствований, проводимых Секретной службой США в рамках проекта модернизации Восточного крыла», при этом оговаривается, что финансирование не может быть использовано для «элементов проекта, не связанных с безопасностью».

Кроме того, комитеты Сената по судебным делам и внутренней безопасности планируют выделить около $38 млрд на нужды ICE и около $26 млрд на модернизацию Таможенной и пограничной службы США. Финансирование будет действовать до конца сентября 2029 года.

Ранее строительство бального зала оценивалось в $400 млн за счет. После стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома республиканцы начали заявлять о необходимости защищенного бального зала в Белом доме с покрытием некоторых расходов из государственного бюджета. В апреле Апелляционный суд США разрешил администрации президента США Дональда Трампа продолжить строительство бального зала, приостановленное ранее из-за судебного иска.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше