После атаки на Джанкой открыли горячую линию — прокуратура взяла ситуацию под контроль

После атаки беспилотников на Джанкой прокуратура Крыма открыла горячую линию для помощи жителям. Власти заявили, что держат ситуацию под контролем и помогают пострадавшим.
По данным властей Крыма, в результате атаки ВСУ на Джанкой погибли пять мирных жителей. На месте продолжают работать экстренные и профильные службы.
Прокуратура начала принимать обращения жителей и оказывать правовую помощь. Контроль за ситуацией ведет прокурор Крыма Олег Камшилов.
Ранее стало известно о пострадавших в Чувашии. После ударов украинских беспилотников по Чебоксарам и Чебоксарскому округу в больницах остаются 11 человек.
Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
По последним данным, число пострадавших в результате атаки выросло до 34 человек. Глава Чувашии Олег Николаев сообщал, что при ударах по Чебоксарам погибли два человека.
